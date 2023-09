Kant et le kantisme

Qu'est-ce que le " sujet transcendantal ", l'" impératif catégorique ", la " raison pratique " ? Qu'entend-on par " idéalisme " ? L'oeuvre de Kant, marquée par les Lumières allemandes, est rigoriste, complexe et foisonnante. D'elle, on retient souvent les trois Critiques (Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de la faculté de juger). De fait, Kant, fondateur du criticisme, nous pousse à nous interroger et, surtout, à raisonner. Alain Renaut, traducteur et éminent spécialiste du philosophe prussien, expose pas à pas l'héritage de Kant à travers les fondements du kantisme et nous invite à entrer dans une pensée fondatrice de la modernité et des droits de l'homme.