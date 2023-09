Excel. Macros et programmation en VBA, 2e édition

Entraînez-vous aux macro-commandes et au langage de programmation VBA Excel en réalisant des exercices variés et concrets : utiliser l'Enregistreur de macros, créer des fonctions personnalisées, utiliser le langage VBA Excel pour créer des macros et des procédures événementielles (contrôler les saisies effectuées, afficher des images, mémoriser l'historique des modifications d'un classeur...), pour concevoir des macros agissant sur des plages de cellules, des feuilles et classeurs ; certains exercices portent sur la création de formulaires intégrant des contrôles multiples et variés en interaction avec des listes et bases de données Excel. Au début de chaque chapitre, un tableau récapitule les fonctions ou instructions macros exploitées dans chaque exercice. Ce livre a été rédigé avec Excel Microsoft 365 mais il convient également si vous disposez d'Excel 2019 ou Excel 2021.