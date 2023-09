Animate. Apprendre par la pratique

Cet ouvrage complet et pratique permet d'acquérir toutes les notions indispensables pour publier des animations en HTML5 à l'aide d'Adobe Animate (anciennement Adobe Flash). Tout particulièrement destiné aux étudiants et aux débutants en programmation web, il s'adresse également aux graphistes, à toute personne sachant réaliser des animations avec Flash et aux programmeurs en ActionScript qui désirent convertir leurs travaux en HTLM5. Il n'aborde pas les outils de dessin ni les bases de l'animation dans Animate. Les deux premiers chapitres sont destinés plus particulièrement aux débutants qui ne maitrisent pas l'interface graphique d'Adobe Animate. Les chapitres suivants sont consacrés à la programmation et à la publication en HTML5. Pour permettre au lecteur de mettre en pratique ses connaissances, chaque chapitre est constitué d'une série d'exercices progressifs, dont les fichiers source et les corrigés sont disponibles en téléchargement. Le lecteur pourra également construire au fil des chapitres un mini site internet : conception de rubriques animées, mise en place d'une navigation ergonomique, intégration dynamique de textes, photos et vidéos. Ce livre est avant tout un ouvrage de vulgarisation, le vocabulaire est adapté pour ne pas effrayer les " réfractaires au code ". Vous pourrez ainsi apprendre à utiliser Adobe Animate tout en pratiquant et en vous amusant !