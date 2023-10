Le Monde étrange et fascinant des Méduses

Une plongée photographique dans l'univers fascinant de 100 méduses et autres organismes gélatineux, parmi les plus beaux, étranges, dangereux ou étonnants. Aussi séduisantes que parfois mortelles, les méduses effraient autant qu'elles fascinent. Elles sont partout : du pôle Nord au pôle Sud, de la surface aux profondeurs extrêmes des mers les plus obscures, et même en eau douce. Certaines sont si délicates qu'elles se brisent à la moindre perturbation de l'eau, d'autres si tenaces qu'elles résistent à presque toutes les températures ou salinités. Certaines sont même biologiquement immortelles. Les textes concis et éclairants de Lisa-Ann Gershwin et les photos extraordinaires nous révèlent toute la diversité de 100 méduses et organismes gélatineux.