Mes recettes pour me sentir bien

80 recettes healthy et gourmandes créées par Kyria, pour qui le secret de sa bonne humeur et de son énergie passe par l'assiette ! Kyria, avec son pep's et son énergie communicative, a séduit près de 700 000 abonnés sur TikTok. Son secret ? Se sentir bien dans son assiette sans se priver grâce à ses recettes, à la fois saines et gourmandes. Pois chiche grillés, straciatella maison, champignons farcis, lasagnes de patate douce, boulettes de boeuf au fromage, golden cake, moelleux chocolat banane... Voici 80 idées d'apéros, de plats et de desserts aussi pétillantes que son quotidien joyeux et sans filtre. Oh pétard ! La cuisine de Kyria c'est un concentré de bonne humeur ! @nichelattikyria 650 K abonnés sur TikTok Sur TikTok et Instagram : @nichelattikyria