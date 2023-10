Tueurs en série made in France

L'intégrale des tueurs en série français, exposée par l'ancien juge d'instruction Gilbert Thiel. Ils sont plus de cinquante à former ce casting hors normes. En immersion dans la vie de ces criminels sériels, nous découvrons leurs scènes de crime, les enquêtes difficiles et souvent laborieuses, les prétoires où ils furent jugés et condamnés, et les bois de justice, où bon nombre d'entre eux furent exécutés. Le juge Thiel, avec son style saillant, sa grande culture judiciaire et historique - c'est en particulier à lui qu'on doit l'arrestation de Guy Georges -, et une bonne dose d'humour distancié, campe décors et acteurs de ces histoires vraies, sans rien omettre.