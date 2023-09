Nyaight of the Living Cat. Tome 2

"Tout humain qui se respecte est incapable de tirer sur un chat". Pour échapper à l'invasion féline, Kunagi et ses compagnons se réfugient dans un supermarché. Malheureusement, plusieurs chats s'y infiltrent et contaminent peu à peu les survivants ! Les plus hautes sphères du pays tentent de repousser ce nouvel envahisseur, mais se retrouvent vite à court de moyens face aux adorables boules de poils. Kunagi, quant à lui, est prêt à tout pour survivre, et il compte bien utiliser l'allergie aux chats de Tsutsumi pour changer la donne... A travers Nyaight of the Living Cat, découvrez un manga de survie qui revisite avec humour la thématique du zombie. Les nombreuses références cinématographiques distillées par Hawkman sont sublimées par le trait texturé de Mecha-roots !