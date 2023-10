Cocorico Je sais lire ! premières lectures avec les P'tites Poules - compil 2 2023

Mes premières lectures - 4 aventures des P'tites Poules DYS - niveau 2 invite l'enfant à une découverte en confiance de la lecture autonome. Ces 4 petites lectures ont été adaptées aux enfants dyslexiques grâce à une mise en pages aménagée et à des outils facilitant le décodage. Cette compilation de premières lectures de la collection Cocorico je sais lire ! avec Les P'tites Poules contient 4 histoires courtes accessibles à partir de 5 ans. Ces histoires sont rédigées par une conseillère pédagogique (textes écrits en gros, mots entièrement décodables dès les premières pages de la méthode, mise en évidence des lettres muettes) et joliment illustrées dans l'esprit des albums des P'tites Poules. La collection Mes premières lectures avec les P'tites Poules en version DYS invite les enfants à une découverte en confiance de la lecture autonome, grâce à une mise en pages adaptée et des outils facilitant le décodage : Un fond coloré et des espaces entre les lettres, les mots et les lignes plus grands, pour une meilleure lisibilité. Une police d'écriture adaptée. Une couleur commune pour associer le pronom au groupe de mots qu'il remplace. Un surlignement d'une ligne sur deux pour un passage à la ligne facilité. Une réglette de lecture à découper pour focaliser l'attention et le regard de l'enfant sur la ligne à lire. L'identification du personnage qui parle pour une meilleure compréhension. En partenariat avec MOBIDYS dont l'engagement est reconnu dans l'accompagnement des personnes dyslexiques. Toujours avec des personnages attachants et une histoire captivante pour les enfants. Retrouvez les résumés des 4 titres de la compilation : Carmen entre au CP : Aujourd'hui, c'est la rentrée. Carmen entre au CP, comme Hucocotte et Poupoule, ses copines. Comment va se passer sa première journée de classe ? Le fantôme de la basse-cour : Archibal, le fantôme de la basse-cour, ne sort que les nuits sans lune. Ce soir, c'est bon ! Il décide d'aller discrètement chez les P'tites Poules. Raté ! ... Archibal fait du bruit et se fait repérer... Le nouveau : Un nouveau est arrivé dans l'école des P'tites Poules. Carmen et ses copines sont ravies. En sera-t-il de même pour les petits coqs ? Le secret de la basse-cour : Pédro réussira-t-il à garder le secret que lui a confié Pitikok ? Mystère et boule de gomme... C'est sans compter sur Coquenpâte le filou et sa bande de chenapans. Fabriqué en France Les plus de cet album : Des histoires courtes, faciles à comprendre, pleines d'espièglerie. Un grand format Un contenu complémentaire aux histoires : présentation des personnages, des pages de jeu autour des histoires pour terminer l'ouvrage... Ces petites lectures ont été spécialement conçues pour accompagner la méthode de lecture syllabique Cocorico, je sais lire !