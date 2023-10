Deux ans de vacances

En 1860, au large de la Nouvelle-Zélande, une bande d'enfants lutte dans la tempête sur un navire en perdition. Ils réussiront à se sauver au terme d'une nuit hallucinante, en accostant sur une terre inconnue. Mais s'agit-il du continent ou bien... d'une île ? Déserte ou habitée ? Et pourquoi aucun adulte avec eux ? C'est le début de deux années extraordinaires où les petits, âgés de 8 à 11 ans, traverseront les saisons de cette rude terre australe sous la protection des grands, Briant, Gordon et Doniphan, 13 et 14 ans, dont cette expérience unique fera des hommes. Explorations, découvertes, débrouillardise seront au menu - sans compter l'affrontement héroïque avec de vrais méchants ! - avant les retrouvailles des jeunes robinsons avec leurs familles.