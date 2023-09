Le plan de communication. Définir et organiser votre stratégie de communication, 6e édition

Le plan est le pivot central de la communication de l'entreprise : il en indique les objectifs, définit les messages, sélectionne les cibles, délimite les moyens. Pratique et didactique, cet ouvrage constitue un guide d'élaboration du plan de communication. - Comment rédiger un plan de communication ? - Comment le faire reconnaître dans l'entreprise ? - Comment le piloter et le mettre en oeuvre ? Cette 6e édition, entièrement actualisée, propose des conseils, des avis d'experts (directeurs de la communication d'EDF, de Lactalis, de JC Decaux) et des modèles de plans de communication thématiques : interne, financière, de crise, de développement durable... Elle insiste davantage sur l'imprévisibilité à prendre en compte lors de l'élaboration du plan (référence aux plans de communication chamboulés par la crise covid et la guerre en Ukraine) et la place plus importante des outils numériques dans les plans de communication. Elle est accompagnée de compléments en ligne offrant des outils supplémentaires pour concevoir efficacement un plan de communication.