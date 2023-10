Les Mésanges - Tome 3. Jade

Jade a une spécialité : être parfaite. Tout le temps, partout ! Son corps, ses tenues, ses notes, ses amies et son petit ami sont parfaits. Son attitude, elle, est tout sauf parfaite ! Et il faut le dire, Jade est une véritable peste, LA peste que nous avons tous eu un jour dans notre classe. Mais derrière ce masque existe une infinité d'autres choses et quand la première brèche dans son armure étincelante apparaît c'est tout son monde qui entre en révolution, pour le pire mais surtout le meilleur... La trilogie "Les Mésanges" , permet de suivre Abi, Lila et Jade de la 4e à la Seconde. A chaque tome, la narratrice change, et avec ce nouveau point de vue, un nouveau rapport au corps, un nouveau regard sur l'adolescence.