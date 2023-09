Les malheurs de Sophie

La petite Sophie coule des jours heureux au château de Réan. Sa vie est rythmée par une succession de bêtises, qu'elle commet bien malgré elle. Ainsi, elle laisse par exemple sa poupée de cire fondre au soleil, invite ses amies à déguster un thé concocté à base de trèfles et d'eau de la gamelle du chien, ou découpe un poisson rouge pour tester son nouveau couteau... Elle entraîne ses amies Camille et Madeleine, et son cousin Paul à faire les quatre cent coups. Ma la vie de la jeune Sophie va connaître un tournant tragique, lorsque ses parents décèdent dans un naufrage. Elle va devoir faire face à son horrible belle-mère : la cruelle Fédora Fichini.