Les trônes trahis. Concours Fyctia

Quand le baiser de la couronne devient mortel... Le royaume de Cidia est en plein déclin depuis le meurtre du couple royal. La magie s'affaiblit, les terres s'assèchent et la colère gronde au sein du peuple. La princesse Phoebe Alcyon est l'unique espoir pour sa nation. Elle décide alors d'infiltrer le royaume de Khilan, dirigé par le jeune roi Emrys, héritier et commanditaire du meurtre de ses parents. Armée de son puissant pouvoir - tuer qui elle le souhaite d'un simple baiser - elle va pouvoir exercer sa vengeance. Sous une fausse identité, la jeune fille se fraye une place à la cour, et rapidement dans les confidences de l'arrogant souverain. Mais bientôt, entre bals fastueux et jeux de séduction, la carapace d'Emrys se fissure, laissant entrevoir ses peurs et ses fêlures. Phoebe commence à comprendre le lourd fardeau que porte son ennemi juré. Alors que Cidia et Khilan sont au bord d'une guerre, la cour devient un véritable échiquier, et le monarque va devoir apprendre à user de ses atouts. Prise entre sa colère et sa soif de justice, Phoebe devra prendre la bonne décision pour sauver son royaume. Car les ténèbres qui se profilent à l'horizon pourraient bien tout emporter sur leur passage...