Mon coeur est une tronçonneuse

Une ado marginale trouve refuge dans sa passion pour le cinéma d'horreur, jusqu'au jour où un authentique tueur masqué fait couler le sang dans sa triste petite ville d'Idaho. Un roman vendu à plus de 200 000 exemplaires aux US et couronné par trois grands prix littéraires : le Bram Stoker Award, le Shirley Jackson Award et le Locus Award.