Géopolitique de la Méditerranée

La région méditerranéenne, berceau de grandes civilisations et des trois religions monothéistes, est le parfait témoin de plusieurs réalités universelles : l'interdépendance socioéconomique entre pays développés et pays en développement, le poids des prétextes religieux et de l'ethnicité dans les conflits, l'enjeu géostratégique des ressources naturelles... L'espace méditerranéen révèle également de grandes mutations actuelles avec le " Printemps arabe " au sud et la crise des dettes souveraines au nord. Des risques de conflits aux perspectives économiques en passant par l'analyse des modes de vie, Bouchra Rahmouni et Younes Slaoui donnent les principales clés pour analyser la situation du bassin méditerranéen. Ils montrent comment, marquée par l'hétérogénéité démographique, culturelle et économique, et un fossé croissant entre les rives, la Méditerranée reste à la fois porteuse d'un idéal commun et de la peur de l'autre.