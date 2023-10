Animal Testing. Sortons les animaux des labos !

"L'expérimentation animale n'existe pas : le tour de force des industries qui y ont recours consiste à l'avoir fait disparaître". Chaque année, en Europe, environ 12 millions d'animaux subissent des tests : un chiffre qui ne faiblit pas depuis vingt ans malgré une opposition citoyenne croissante et un discours scientifique qui vante la réduction des expériences. Rongeurs, poissons, chats, chiens ou singes sont utilisés dans les laboratoires, et pour des raisons parfois bien éloignées du cadre de la santé. Que vivent vraiment ces animaux ? Pourquoi le changement est-il si lent ? Comment agir ? En créant l'association Animal Testing, Audrey Jougla a pu recueillir des informations et des témoignages inédits. Des années d'enquêtes de terrain ponctuées de déceptions ou de victoires : l'auteur livre un panorama sans concession, aussi clair qu'édifiant. Un récit intime et engagé qui interroge notre humanité face à la condition animale.