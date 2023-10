Coffret escape game Meurtre au manoir le jeu

Un drame est survenu au manoir Doyle. Votre ami, William Haynes, vient d'être assassiné dans son bureau. Parmi ses invités, qui peut être le coupable ? En bons détectives, vous devrez parcourir les pièces du manoir pour dénicher des indices, questionner les suspects, trouver les armes et l'heure du crime... Utilisez les objets à votre disposition, assemblez-les pour accéder aux éléments cachés et résoudre les énigmes qui vous permettront de démasquer le coupable. Ce coffret contient : - 1 livret avec les règles, les descriptions, le " Décodeur " et les solutions. - 222 cartes pour tester vos hypothèses, dénicher de nouveaux objets, interroger les suspects et résoudre des énigmes. - 2 planches avec 4 scènes illustrées pour visualiser les pièces et les objets à votre disposition. - 1 lettre de William Haynes. - 1 memo pour garder en tête le plan du manoir, les suspects, les actions possibles, etc.