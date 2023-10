Lily Medialuna et le Tournoi de sorcellerie

Lily est de retour dans son école de magie de Piedravalle ! Halloween, nuit du Samain, est une fête très importante pour le monde magique. C'est l'occasion pour Lily et ses amies de rencontrer des sorciers et sorcières du monde entier lors d'un rassemblement à l'école. Au programme : découverte des spécialités de chaque école, courses de balais, rencontre avec de nouvelles créatures fantastiques... Lily est émerveillée ! Néanmoins, la fête va vite se transformer en cauchemar... Le pouvoir de la pierre de lune détenue par Lily est sujet d'inquiétudes et de convoitises... Ses nouveaux amis sont-ils aussi bienveillants qu'ils n'y paraissent ? Lily va devoir prouver sa valeur et défendre son pouvoir à n'importe quel prix.