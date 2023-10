Un Boss d'Enfer

Victoria est la maladresse incarnée. Premier jour de travail en tant qu'assistante de direction de l'agence Phénix Web, et elle se fait surprendre à parler (de manière peu élogieuse) de son patron. Mais loin de s'en formaliser, Alexandre D'Enfer, alias le Cyclope, apprécie son franc parler ! Si son patron porte à merveille ce surnom, c'est parce que, derrière cette impressionnante barbe rousse et ses cheveux désordonnés, se cache un oeil aveugle. Il décide de l'embarquer avec lui, contre la promesse d'un généreux chèque, dans sa somptueuse maison d'enfance car des soucis familiaux requièrent sa présence. Victoria pense que son patron est un insupportable gosse de riche, mais elle accepte, sans réaliser dans quoi elle met les pieds. Entre un père détestable, un frère impoli et une soeur déprimée, Victoria n'est pas certaine de réchapper de ce manoir de l'enfer indemne. Si ce n'est pour Alexandre, dont le charme, contre toute attente, ne la laisse pas indifférente...