Les Aventures de Tête de Fesses - Tête de Fesses est plus célèbre que toi. 5

Tête de Fesses est dans de beaux draps. Les jumeaux diaboliques, Donovan et Cassidy, ont décidé de faire de leur chat la STAR des réseaux sociaux... et ça marche : foule en délire, vente de brin de poils à 5 euros (c'est cadeau), des milliers de likes et des millions de vues : Tête de Fesses est célèbre. Alors quand un monsieur propose aux enfants Caboufigues de prendre en photo la vedette, personne ne se méfie. Malheur ! L'homme en profite pour voler Tête de Fesses.