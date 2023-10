Le pasteur et l'évêque. Lettres pour faire tomber les murs

Deux hommes de foi et de Parole partagent un souci commun : que l'Evangile ne soit pas retenu prisonnier des institutions qui le portent. Et ces institutions, qu'on appelle Eglises, sont-elles encore portées par lui ? Occupant des fonctions centrales dans leurs Eglises respectives, Samuel Amédro et Jean-Paul Vesco offrent dans cette correspondance une réflexion vivifiante. Sans se complaire dans l'inquiétude et dans la plainte, l'évêque et le pasteur esquissent une véritable communion qui les porte à une parole concrète, à la fois critique et constructive pour une Eglise au service du monde, une Eglise ancrée qui se laisse dérouter par les rencontres et l'actualité. Jean-Paul Vesco croque leur portrait de frères en une formule : "Nous sommes des responsables d'Eglise qui ne pensons qu'à leur Eglise en rêvant qu'elle se mette enfin à penser à autre chose qu'à elle-même ! "