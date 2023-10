The Ashley Wood Library - Investigation 1

Entrez dans l'univers d'Ashley Wood ! Investigation 1 est une enquête dans les mondes d'Eros et de Thanatos. De nombreuses oeuvres réalisées à l'huile ou à l'acrylique sont publiées ici pour la première fois, et selon les dires de l'artiste lui-même, "avec une qualité de reproduction des matières et des couleurs exceptionnelle". Ses thèmes de prédilection : femmes lascives, talons aiguilles et robots ! Ce premier artbook est le premier d'une série consacrée aux peintures de cet artiste australien de renommée mondiale qui a su imposer son style unique et devenir un acteur incontournable de la scène alternative en bande dessinée. Entrer dans l'univers d'Ashley Wood c'est tout d'abord prendre une grande claque visuelle ! Artiste sans concession, touche-à-tout de génie, il explore depuis près de 30 ans tous les domaines dans lesquels son talent peut s'exprimer.