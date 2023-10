Fermat Kitchen T01

"Nous allons défier les dieux avec notre cuisine ! " Passionné par les mathématiques depuis sa plus tendre enfance, Gaku Kitada se destinait à une carrière de mathématicien. Malheureusement, son échec aux Olympiades internationales le contraint à abandonner son rêve et à travailler à mi-temps au sein de la cantine de son académie. Sa rencontre avec l'énigmatique Kai Asakura, un prodige de la cuisine, lui ouvre alors de nouveaux horizons inespérés. Lorsque deux génies se rencontrent et que mathématiques et cuisine s'entremêlent, la porte vers un monde inconnu s'ouvre devant eux. Dans ce nouveau titre issu du Gekkan Shônen Magazine, Yûgo Kobayashi, auteur d'Ao Ashi et Short Peace, aborde la gastronomie française, et nous promet une histoire pleine de passion !