Homo energeticus. Pour une transition bas carbone

En produisant 73,2% de gaz à effet de serre, l'énergie est le secteur le plus polluant aujourd'hui. A travers de nombreux exemples, Stéphane Sarrade revient sur des expressions qu'on entend souvent, comme " sobriété " et " transition énergétique " et montre que cette dernière est également coûteuse en énergie (recherche de nouveaux matériaux, développement du numérique...). Avec un objectif zéro émission nette d'ici 2050 pour l'ONU, il est donc urgent de réduire notre consommation. En s'appuyant sur les données chiffrées de rapports d'institutions ou d'entreprises, ainsi que sur le GIEC, l'auteur appelle à dépenser moins d'énergie pour la dépenser mieux. Une perspective de déconsommation, plutôt que de décroissance, qui demande d'utiliser les énergies bas carbone, renouvelables et nucléaire, qui sont aussi les moins mortelles en regard de la pollution atmosphérique liée au charbon et aux hydrocarbures. Si Stéphane Sarrade rappelle les enjeux de cette évolution, son histoire et ses problématiques, il propose également des solutions. Repenser notre consommation d'énergie, c'est repenser notre société. Cela passe par des actions à toutes les échelles, de l'individu à l'Etat : envoyer moins de mails, baisser les limitations de vitesse, construire des bâtiments plus isolants...