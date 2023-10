Trop de morts au pays des merveilles

Depuis trois ans, Alice Andersen a disparu. Et, depuis tout ce temps, les gens se posent la même question : son mari l'a-t-il tuée ? Christian, inconsolable, rendu amnésique par un grave accident quelques jours après la disparition de sa femme, emploie un détective pour la retrouver. Jeune, blonde aux yeux bleus, Alice ressemble à s'y méprendre aux victimes du désormais célèbre Marionnettiste, le tueur aux rituels macabres qui vient d'assassiner, justement, une nouvelle proie. De quoi remettre en selle l'ex-lieutenant Diane Kellerman, révoquée pour violence et prête à péter de nouveau les plombs. Dans un premier roman où les indices prennent la forme de devinettes, Morgan Audic tisse un jeu de faux-semblants, de trompe-l'oeil et de chausse-trappes aussi fascinant qu'un conte pour enfants diaboliques.