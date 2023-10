Lore Olympus Tome 3

Le stage de Perséphone aux Enfers se déroule à merveille. Ce serait parfait si Menthe ne faisait pas tout pour l'éloigner d'Hadès... Mais peut-on venir si facilement à bout de l'attraction puissante qui unit le dieu de la Mort et la déesse du Printemps ? Pour Perséphone, après le déni, le temps des révélations est venu : oui, elle craque pour Hadès, mais comment lui faire comprendre son attachement ? Il n'en faut pas plus à Eros pour l'aider avec enthousiasme dans cette quête, au grand désarroi d'Artémis. Bientôt, Perséphone est amenée à apprendre l'inimaginable au dieu de l'Amour : sera-t-il à la hauteur de cette confession ? Perséphone décide de regarder ses démons en face et de gagner en indépendance, un moment déterminant pour elle et l'Olympe... Un récit qui passionne tant par son histoire que par ses planches magnifiques. Life by Girls. com. Addictif. Planète BD. Traduit de l'anglais (Nouvelle-Zélande) par Robyn Stella Bligh.