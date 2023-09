Necromancer survival Tome 1

Quelque temps après l'apparition de mystérieux portails dans le monde, l'humanité a été divisée en deux catégories : les humains " normaux " et des combattants qui peuvent choisir leurs capacités. Choi Yikyung est ainsi devenu un " Nécromancien ". Et lorsqu'il arrive dans le donjon de la Tour des Spectres, il croise la route de plus puissant des mages, décédé quelques années plus tôt et qui lui demande de venger sa mort. Mais cette alliance va conduire Choi Yikyung à la découverte de sombres secrets et vers de grands dangers...