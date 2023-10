L’Everest du potentiel. 7 étapes pour révéler ses forces

Marion Chaygneaud-Dupuy a gravi l'Everest à trois reprises - 2013, 2016 et 2017 - et s'appuie sur son expérience d'alpiniste et de bouddhiste pour nous guider dans la progression vers notre sommet intérieur, et nous ouvrir à ce que nous sommes, en 7 étapes initiatiques. Du camp de base au sommet, jusqu'au moment, délicat, du retour vers la vie "ordinaire", ce parcours est une invitation à dévoiler progressivement le potentiel qui sommeille en nous en décelant toutes les barrières que nous avons érigées contre lui au cours de notre existence. Ce livre accompagnera une pratique quotidienne individuelle et collective, à l'image de la période, habituellement de huit semaines, nécessaire pour atteindre le sommet de l'Everest et en redescendre transformé.