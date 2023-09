Scottish Lover

Les châteaux, les paysages, et surtout un homme insupportable en kilt : bienvenue en Ecosse ! Rose Rafferty enchaîne les scandales et les frasques, au point de mettre en danger sa carrière d'actrice et de chanteuse à Hollywood. Son agent lui pose alors un ultimatum : soit elle accepte de se faire oublier un temps en Ecosse, sur l'île de Mull, soit il détruit sa carrière. Après des heures de vol, la voilà sur ce bout de terre perdu au milieu de nulle part, sans repères ni échappatoire, et sans parapluie sous l'averse battante ! Toutefois, le pire reste son hôte : Callum MacLaine, vétérinaire bourru. Il a beau être grand, musclé, la faire frissonner de désir d'un regard... il suffit qu'il ouvre la bouche pour que Rose ait envie de l'étrangler. Il est certain qu'une starlette superficielle ne tiendra pas deux jours sur ses terres ? Eh bien, qu'il s'accroche à son kilt, Rose est déterminée à lui montrer de quel bois elle se chauffe ! "Profitez de cette histoire, de cette romance. Oubliez tout et voyagez en Ecosse sans pour autant bouger de votre canapé. Sortez le plaid, préparez-vous une boisson chaude et plongez-vous dans l'univers de Rose et Callum. Belle lecture ! " Gwenlan A propos de l'autrice Déborah Guérand vit dans le sud de la France avec son mari et ses deux enfants. Elle aime voyager aussi bien dans ses romans que dans la vraie vie. En éternelle romantique, elle a toujours un faible pour ses héros de papier.