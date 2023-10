Un grand amour peut en cacher un autre

L'amour parfait n'est pas toujours celui que l'on attend Depuis qu'elle a quatorze ans, Millie flashe (sans succès mais avec une persévérance sans faille) sur le beau, le sublime, le parfait Joe Carpenter. Ses études de médecine terminées, elle retourne s'installer dans sa petite ville d'Eastham au bord de l'océan, dans la région de Cape Cod. Une maison entière à redécorer, un chien adorable, un travail stable : c'est un nouveau départ pour la jeune femme, qui retrouve en ce lieu ses amis de toujours. Et surtout, cette fois, elle est bien décidée à conquérir celui qu'elle considère comme l'homme de sa vie, et la perfection incarnée sur Terre. Après beaucoup d'efforts, elle parvient - enfin ! - à allumer une étincelle de convoitise dans le regard de Joe. Sauf que rien, mais alors rien du tout, ne se passe comme elle l'avait rêvé... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Karine Xaragai. A propos de l'autrice Depuis la publication de son premier livre, Kristan Higgins a vu ses romans classés sur les listes de bestsellers de USA Today et du New York Times. De grands magazines américains l'ont élue "meilleur écrivain de l'année" à plusieurs reprises. Autrice de comédies romantiques piquantes et pleines de charme, elle possède le don de savoir faire (vraiment) rire autant que d'émouvoir (aux larmes). Avec plus de 400 000 lectrices conquises, Kristan Higgins se pose en reine incontestée de la comédie. Antidotes contre la morosité ambiante, ses romans sont des bouffées de bonne humeur ! " Une vraie petite bulle de bonheur à savourer". Blog Lune et plume "Une nouvelle fois, Kristan Higgins a trouvé la recette secrète pour faire rêver les femmes du monde entier et faire fondre les coeurs". Blog La malle aux livres