La broderie Sashiko. A points comptés. 31 projets avec 80 motifs kogin et 200 motifs hishizashi

Ce livre est une introduction exhaustive à deux styles traditionnels de broderie japonaise peu connus : kogin et hishizashi. Le sashiko, célèbre pour sa beauté, n'en finit décidément pas de nous émerveiller. L'experte japonaise Keiko Sakamoto présente en détail ces techniques de broderie décorative intrigantes nées dans le nord du Japon. De superbes photos de pièces historiques inspirent pour créer d'incroyables motifs sashiko. On plonge ensuite dans 31 projets pas-à-pas, magnifiquement illustrés, qui conviennent autant aux novices qu'aux brodeuses chevronnées. Ce livre comprend également l'une des bibliothèques de motifs kogin et hishizashi les plus complètes que l'on puisse trouver. 31 projets (sac, poche, marque-page, coussin, panneau décoratif, set de table...) Bibliothèque de plus de 200 motifs