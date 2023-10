Vault of Horror Tome 2

La New Trend ("Nouvelle vague") de EC Comics propose des récits publiés à l'origine entre 1950 et 1954, date à laquelle est instauré le "Comic Code Authority" , organisme de censure qui sonne le glas des titres EC. Voici le tome 2 d'une série culte qui a lancé de nombreux grands auteurs et dessinateurs et inspiré des artistes contemporains (Matt Kindt, Stephen King, George Lucas, Steven Spielberg, John Carpenter, Rick Remender...)