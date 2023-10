La trilogie Mackenzie

Quand il établit un rapport entre le meurtre d'un ami et les desseins d'un groupe de fanatiques en quête d'un manuscrit occulte du XIII ? siècle, l'analyste des Renseignements généraux Ari Mackenzie décide de passer à l'action selon ses propres méthodes. Après cette première affaire qui fait le lien entre les mystères du passé et les dangers du présent, Ari se retrouve confronté à deux nouveaux complots ésotériques d'envergure internationale : le premier mené par une organisation protectrice de l'environnement à la recherche d'un secret millénaire qui pourrait fort menacer l'ordre géopolitique de la planète ; le second qui le mettra sur les traces de l'un des plus énigmatiques alchimistes du XX ? siècle, Fulcanelli ! A la fois savante et haletante, cette trilogie nous entraîne dans la course folle d'Ari Mackenzie pour protéger le sort de ses concitoyens.