Je découvre Pierre et le Loup

Une première découverte du conte musical Pierre et le loup pour écouter et reconnaître les instruments du chef-d'oeuvre de Prokofiev. En cinq extraits musicaux, les moments forts du conte Pierre et le loup sont racontés en images : la balade de Pierre dans les prés, la discussion de l'oiseau et du canard, l'arrivée du chat et du grand-père, la capture du loup, la marche triomphale.