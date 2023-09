Infirmière et infirmier militaires. Concours entrée en EPPA. Ecole du personnel paramédical des armées, catégorie B. Tout-en-un, Edition 2024-2025

Afin de réussir toutes les épreuves du concours d'infirmière/infirmier militaire (EPPA) : Rédaction et réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social : destiné à éprouver les qualités rédactionnelles des candidats, leur aptitude au questionnement, à l'analyse, à l'argumentation et leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel Mathématiques : exercices sur des notions de base (quatre opérations, décimales, fractions, pourcentages, grandeurs et mesures [longueur, masse, durée], les conversions) et résolution d'un problème en plusieurs étapes. Epreuves sportives : course à pied ; parcours de coordination motrice ; évaluation de la force des bras : s'assurer d'un niveau minimum en sport des candidats pour intégrer l'institution militaire ; vérifier la capacité et la volonté du candidat à se préparer physiquement ; lui faire prendre conscience que la pratique du sport fait partie intégrante du métier de militaire. Entretien avec le jury, relatif à un thème sanitaire et social : destiné à apprécier leur aptitude à suivre la formation, leurs motivations, leur aptitude à servir en qualité d'infirmier militaire et leur projet professionnel au sein de l'institution. Ce livre propose une préparation complète grâce à : des informations sur le concours, le métier dont l'environnement professionnel et les missions ; des témoignages ; une auto-évaluation ; des plannings de révisions ; une méthode avec les bons réflexes à adopter ; tout le cours synthétique pour faciliter la mémorisation ; des sujets blancs et des annales corrigées dont de 2022 dans la perspective et avec les exigences du concours ; des simulations d'entretien avec des questions possibles commentées du jour J à l'oral. + OFFERT : sujets corrigés sessions précédentes