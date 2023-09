Relations internationales. 10e édition

Destiné aux étudiants en licence droit et des Instituts d'études politiques, ce manuel est un ouvrage d'introduction aux relations internationales. Afin de mieux comprendre et appréhender les caractéristiques du monde contemporain, les relations internationales sont abordées sous quatre angles distincts : - la société interétatique qui est le domaine privilégié des diplomaties - les organisations internationales - la société transnationale qui analyse les conséquences de l'ouverture des sociétés internes sur le monde - l'économie-monde qui est le domaine d'expansion du marché organisant l'interdépendance des nations. La prise en compte des dimensions historique, politique, économique, sociologique et juridique des Relations internationales permet de mieux comprendre le rôle des multiples acteurs qui vont selon les cas coopérer ou être en compétition. Points forts - inclus un index des personnes citées - A jour des derniers événements ou facteurs internationaux (Guerre en Ukraine, transition énergétique...)