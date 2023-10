La frénésie du bonheur. Du bonheur différé au bonheur immédiat

"En quelques décennies, alors qu'une autre religion gagnait les quartiers, nous avons vécu en France la déconstruction, puis l'effondrement des deux grandes religions de salut céleste (catholicisme) et terrestre (communisme). En 1950, plus de 90 % des Français étaient baptisés, ils ne sont plus que 30 % ! 45 000 prêtres diocésains prêchaient dans nos églises, ils ne sont plus que 4 500, tandis que l'électorat communiste passait de 25 % à 2,5 % ! Conséquence : s'il n'y a plus d'après, plus de seconde vie après la mort ou la Révolution, c'est ici et maintenant qu'il s'agit d'être heureux, en quoi nous vivons le passage de l'acceptation d'un bonheur différé à l'exigence du bonheur immédiat. A l'encontre de la leçon du conte, le premier petit cochon l'emporte désormais sur le troisième. Ce livre analyse les causes (non pas Mai 68, comme on le croit souvent, mais le capitalisme d'innovation, d'hyperconsommation et de rupture avec les traditions), puis les conséquences d'une profondeur abyssale de cette véritable faille dans la civilisation qui touche tous les domaines de nos existences, du rapport au travail (si je n'ai qu'une seule vie, alors on ne touche pas à ma retraite ! ) à la naissance des métavers, qui prétendent nous offrir une "seconde vie plus réussie", en passant par l'explosion de la psychologie positive et des théories du développement personnel, qui nous promettent le bonheur ici et maintenant", L. F.