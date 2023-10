Moitié moitié

Le monde est divisé en deux. Tu nais beau... "bingo"! Tu nais laid... "bing" tout court. La narratrice dans cet album est née Sirène, moitié femme moitié poisson, l'Aphrodite des mers, celle qui fascine les marins depuis la nuit des temps... BINGO ! Seulement le destin en a fait une Sirène inversée : jambes de déesse et tête de sardine... BING ! Une "réne-si" conçue comme en verlan qui de surcroît chante terriblement faux. Dans ce long poème, Henri Meunier aborde la différence et la possibilité d'en faire un "plus" quand Nathalie Choux conçoit ses images en jouant magistralement sur le double.