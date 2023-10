Prier 15 jours avec Leonard Cohen

Qu'elle aborde des questions telles que la souffrance, l'espoir, la passion ou la chute des êtres l'oeuvre de Leonard Cohen se double chaque fois d'une perspective religieuse, devenue assez rare au sein de la poésie moderne. Issu de la tradition juive, son art se nourrit d'images bibliques et d'exégèses, qu'il restitue à travers des textes dont le caractère intemporel excède les particularismes, les frontières linguistiques ou doctrinales. L'auteur de "Hallelujah" est un mystique en ce sens où, sous sa plume, les domaines les plus profanes de l'existence, voire les ténèbres les plus épaisses, deviennent les points de départ possibles d'un parcours initiatique. Ainsi, il n'est plus aucun espace, plus aucune situation d'où l'âme ne puisse prendre son envol, et Dieu n'est plus l'apanage des dogmaticiens, d'un culte donné ou d'un âge mais, selon un ancien aphorisme hassidique, "Il est là où on le laisse entrer" . Laurent Cohen est traducteur, essayiste, romancier et compositeur. Ses ouvrages sont traduits en plusieurs langues, et son travail musical, avec les ensembles Kether et Odradeck, a été souvent présenté en France et à l'étranger.