Le Pont des tempêtes, T2 : La Reine traîtresse

Une reine exilée. Un roi enchaîné. Reine traîtresse bannie de son royaume, Lara a vu son propre père conquérir Ithicana sans pouvoir l'en empêcher. Mais lorsqu'elle apprend que son compagnon, Aren, a été fait prisonnier, Lara devine que son père le garde en vie pour une seule raison : s'en servir d'appât. Et c'est un piège dans lequel elle compte bien tomber. Risquant sa vie sur la Mer des tempêtes, Lara revient à Ithicana afin de libérer son roi, mais aussi d'arracher le pont à son père. Pour cela, elle compte retourner contre lui ses propres armes... Cependant, le palais où Aren est détenu est une véritable prison, peuplée d'ennemis et d'alliés n'hésitant pas à changer de camp pour mieux se disputer couronnes, royaumes et ponts. Or le plus dangereux de ses adversaires risque bien d'être l'homme même qu'elle tente de libérer : Aren, celui qu'elle a trahi. Alors que tout ce qui lui est cher est en jeu, Lara doit décider pour qui - et pour quoi - elle se bat : son royaume, son mari ou elle-même ? " Finement ciselé, évocateur et impossible à lâcher. J'ai adoré chaque mot. " Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses " Une série à ne surtout pas manquer. N'allez pas simplement la chercher : courez-y. " Jennifer L. Armentrout, Le Sang et la Cendre " Une aventure trépidante, passionnée, au coeur d'un fascinant univers. " Elise Kova, Un pacte avec le roi elfe