La haine dans tous ses états. Rancoeurs personnelles et mouvements sectaires

Nichée au coeur de nos vies privées et de plus en plus présente dans l'espace public, la haine est peu étudiée en tant que telle, souvent confondue avec la colère et l'indignation. Sans la cautionner, ce livre voudrait la comprendre dans sa dynamique et sa logique. Comment, à l'image d'un feu qui brûle en refusant de s'éteindre, peut-elle s'entretenir et se développer ? Entre les rancoeurs personnelles qui dégénèrent et les mouvements sectaires où la haine vient parfois s'enrôler en se nourrissant d'une idéologie collective, les similitudes méritent d'être relevées, à commencer par la diabolisation d'un coupable à chasser ou à abattre. Il ne faudrait pas pour autant ignorer la spécificité des haines collectives. On ne déteste pas un personnage public, et encore moins un groupe humain, une communauté entière, comme on déteste son voisin. Comment donc haines personnelles et haines collectives peuvent-elles parfois se rencontrer jusqu'à devenir inséparables ? Il s'agit ici de comprendre un double processus. Celui par lequel des haines individuelles s'estiment renforcées et légitimées. Celui aussi par lequel des mouvements sectaires réussissent à les capter pour les utiliser à des fins politiques