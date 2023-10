La véritable histoire des chansons de Céline Dion

Depuis plus de 40 ans, ses chansons accompagnent nos vies. Véritable star planétaire, Céline Dion chante aussi bien en anglais qu'en français et ses hits sont devenus des standards de la chanson. Accompagnée par un producteur de génie devenu son mari, René Angélil, par les meilleurs auteurs et compositeurs de son temps comme Eddy Marnay, Luc Plamondon, Jean-Jacques Goldman, Jacques Veneruso, Bryan Adams, Diane Warren, Aldo Nova, James Horner... , Céline Dion a atteint les sommets de la gloire en vendant plus de 230 millions de disques depuis le début des années 80, dans le monde entier. Avec une voix exceptionnelle qui lui a valu à ses débuts le surnom de la voix du bon dieu, Céline Dion chante l'amour, la vie, les rêves, les espoirs... Du temps des cassettes au temps des plateformes de streaming, Céline Dion enchaine les succès et s'impose comme l'une des plus importantes vendeuses de disques de sa génération. Cet ouvrage réunit pour la première fois les histoires des grands succès de Céline Dion. De Ce n'était qu'un rêve à My Heart will go on, de Encore un soir à I'm Alive, en passant par Parler à mon père, Sous le vent, L'Amour existe encore, Pour que tu m'aimes encore, The Power of love, S'il suffisait d'aimer... Autant de chansons devenues cultes que vous écouterez d'une autre oreille après avoir lu l'histoire de leurs créations.