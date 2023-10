Plus de 100 nouvelles recettes simples et pour tous les goûts ! Sabrina Ghayour vous convie à un voyage culinaire gourmand empreint de simplicité grâce à des recettes accessibles à tous, adaptées à vos contraintes de temps et de budget : salade " houmous " , feta aux herbes et épices, tajine d'agneau, figues sèches et citron confit, saumon poêlé et beurre d'épine vinette, confit d'aubergines, tomates et grenades, gâteau au citron vert, noix de coco et cardamome...