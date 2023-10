Cul-sec et Chantilly!

Pour sauver Noël, elle va avoir besoin de lui... Salomé a toujours voulu devenir une journaliste de renom en réalisant de grands reportages, mais aujourd'hui, elle n'en peut plus d'être cantonnée aux micros-trottoirs. Alors quand un contact l'informe que le maire aurait détourné l'argent des cadeaux de Noël des enfants de Bruges à des fins personnelles, elle y voit l'opportunité de faire le bien tout en réalisant son rêve. Pour cela, elle devra se heurter à James, l'attaché de presse de la mairie. Arrogant, tenace et irrésistiblement attirant, il est fermement convaincu de l'innocence du maire et refuse d'aider la jeune femme. Peu importe, Salomé ne reculera devant rien pour faire éclater la vérité avant Noël. Entre surprises et confrontations, James et Salomé finissent par réaliser que derrière leur rivalité se cache un désir irrépressible. Résister à l'autre risque bien de s'avérer plus difficile que prévu...