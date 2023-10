La Décentralisation théâtrale dans les Hauts-de-France 1945-1991

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Cambria", serif ; mso-ascii-font-family : Cambria ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Cambria ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-language : EN-US ; } Ce volume, via études, tableaux, iconographies... fait le bilan d'un demi-siècle d'histoire de la décentralisation théâtrale dans les Hauts-de-France, et en dégage l'originalité artistique et culturelle français de la seconde moitié du XXe siècle. La région des Hauts-de-France (anciennement Picardie et Nord-Pas-de-Calais) a été comme d'autres régions françaises parties prenantes de ce que l'on appelle " l'aventure de la décentralisation théâtrale ". Mais si l'on retient les noms de Reybaz, de Robichez, ou de structures qui pour une grande part existent encore aujourd'hui, on connaît peu leur parcours et leur place dans l'histoire des politiques publiques de ces dernières décennies. Qui furent les acteurs locaux de cette aventure ? Quels réseaux ont été mis en place, par quelles tutelles, selon quelle logique politique ? Quel bilan peut-on tirer de cette période - de l'après-guerre aux années 1990 - qui virent l'essor du Centre Dramatique du Nord ou de la Maison de la Culture d'Amiens ? Comment interpréter les heurs et malheurs des compagnies, connues ou moins connues, qui sillonnèrent ce territoire ? Cet ouvrage, à travers études, entretiens et documents iconographiques, vise à mettre au jour une mémoire pour une bonne part effacée, et à en dégager l'originalité dans le paysage artistique et culturel français de la seconde moitié du XXe siècle.