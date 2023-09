La Coquille d'Eglantine

Un matin de printemps, la maman d'Elisa lui annonce que papi est malade et qu'il va venir habiter à la maison. Puis elle lui demande de trouver un escargot dans le jardin. Un escargot ? Quelle drôle d'idée ! Pour soigner papi ? Beurk ! Au fil des mois, pendant que maman prend soin de papi, Elisa s'occupe d'Eglantine, un joli escargot à la coquille dorée. Une tendre amitié naît alors entre l'enfant et l'escargot. Un album tout en douceur et finesse pour aborder autrement le sujet du deuil.