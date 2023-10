Ce bébé dont tu ne sais rien - Un médecin si séduisant

Ce bébé dont tu ne sais rien, Amy Ruttan Ainsi, Kainan est vivant ! Appelée en urgence à l'hôpital de Toronto pour servir d'interprète à un patient, Reagan découvre avec émotion que l'homme qu'elle doit aider n'est autre que Kainan Laskaris, le chirurgien qu'elle a tant aimé - et qu'elle pensait avoir perdu à jamais... Bouleversée, Reagan ne sait quelle attitude adopter car, en le côtoyant de nouveau, elle pourrait mettre en danger le secret qu'elle tient tant à préserver... Un médecin si séduisant, Diane Drake Sa liberté et son métier de pédopsychiatre. Amanda n'a jamais eu d'autre priorité dans la vie. Mais, au cours d'une mission humanitaire en Argentine, elle tombe sous le charme d'un médecin bénévole. Le ténébreux Dr Jack Kerner réussit à lui faire oublier ses principes de femme indépendante. Bientôt elle ne se reconnaît plus : elle, qui s'est toujours crue maîtresse de son destin, se retrouve à placer son bonheur entre les mains d'un homme... Romans réédités