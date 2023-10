Allemagne, 20 juillet 1944. L'attentat contre Adolf Hitler

Claus von Stauffenberg, Dietrich von Hassell, Dietrich Bonhoeffer, Carl Goerdeler, H. J. Graf von Molkte, mais aussi Ricarda Huch, Nelly Sachs, Thomas Mann, et bien d'autres. Les hommes et les femmes dont ce dossier veut retenir les noms, dessiner la place, restituer un peu de parole, n'étaient pas tous des conjurés du 20 juillet 1944. Beaucoup d'entre eux sont pourtants morts à la suite de la rafle géante déclenchée par la Gestapo à la suite de cet attentat contre Adolf Hitler. Plus que ne le dit leur titre habituel d' "autre Allemagne" , ils sont l'Allemagne. Du misérable nazi Kube, assassiné pour avoir aimé Mendelsohn et Offenbach, et s'être réclamé de Kant et de Goethe, jusqu'aux admirables figures militaires, c'est l'offense à la tradition et à l'esprit allemand qui les dresse contre Adolf Hitler. Ils portent en eux le destin violent de l'Allemagne et ils engagent une autre tragédie : le divorce de la morale et du spirituel avec la politique, du fait de tant de fausse morale et de religions monstrueuses qui ont dévoyé la politique jusqu'à l'inhumain. Dans les oubliettes de l'Histoire, les conjurés du 20 juillet 1944 sont rejoints par tous les tenants d'une Résistance spirituelle qui auront voulu en France même, repenser le politique - Georges Bernanos, Albert Camus, etc. - recouverts, comme par l'herbe du champ des morts, par la politique sans pensée et notre Europe sans âme.