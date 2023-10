Indomptable passion - Enceinte d'un inconnu

Série "Petits secrets, grand amour " - Tomes 3 & 4 / 4 Un bonheur n'arrive jamais seul... Indomptable passion, Yvonne Lindsay En découvrant l'identité de la personne qui a racheté l'entreprise de son père, Sally sent une colère noire la gagner. Son nouveau patron n'est autre que Kirk Tanner, l'homme entre les draps duquel elle a laissé libre cours à son désir, lors d'une nuit de passion. Contrairement à elle, Kirk ne semble absolument pas surpris de la compter parmi ses employés. Aussi Sally s'interroge-t-elle. Lui a-t-il menti ou, pire, a-t-il orchestré leur rencontre ? Enceinte d'un inconnu, Andrea Laurence Lorsqu'elle reconnaît le tatouage sur la main de Jonah Flynn, Emma peine à reprendre ses esprits. Le motif, une moitié de coeur, correspond à celui qu'elle-même porte sur la peau. Ainsi, le patron de FlynnSoft, l'entreprise où elle mène une expertise comptable, n'est autre que son amant d'une nuit ? ! Alors qu'Emma croyait ne jamais revoir cet homme, voilà qu'ils sont désormais liés irrémédiablement. Non seulement par cette marque, mais plus encore par l'enfant qui grandit en elle... Romans réédités