Un diamant pour une infirmière - La femme qui voulait vivre sa vie

Un diamant pour une infirmière, Scarlet Wilson Depuis que le Dr Brad Donovan est arrivé aux urgences de Glasgow, Cassidy fait tout ce qu'elle peut pour l'éviter. Il n'y a pas de place dans sa vie pour une relation amoureuse, surtout pas avec un collègue, et encore moins avec un séducteur comme Brad ! Seulement voilà, il semble rechercher sa compagnie. Et, quand Brad lui propose un rendez-vous, Cassidy se surprend à accepter... La femme qui voulait vivre sa vie, Louisa George Skye ne tient plus en place : plus que quatre semaines et elle s'envolera pour le grand voyage de sa vie... sans billet retour. Pourtant, lorsqu'elle fait la connaissance d'Adam Miller, ambulancier dans le centre où elle est infirmière, ses résolutions vacillent : cet homme ténébreux l'attire irrésistiblement. Doit-elle partir comme elle l'avait prévu... ou rester, et prendre le risque d'aimer ? Romans réédités